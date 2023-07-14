Украинка Людмила Киченок стала победительницей Wimbledon в смешанном парном разряде

Она стала первой теннисисткой из Украины, которой удалось выиграть Wimbledon.

Украинская теннисистка Людмила Киченок стала победительницей Wimbledon 2023 в смешанном парном разряде. В финале лондонского турнира украинка и ее партнер из Хорватии Мате Павич одержали победу над парой Сюй Ифань/Йоран Флиген.

Матч завершился волевой победой Людмилы Киченок и Мате Павича со счетом 6:4, 6:7 (9:11), 6:3. Людмила стала первой теннисисткой из Украины, которой удалось выиграть Wimbledon.

Людмила Киченок стала чемпионкой Wimbledon

Людмила Киченок стала чемпионкой Wimbledon / Фото: Associated Press

За все годы независимости представители Украины однажды выигрывали турнир Большого Шлема. В 2008 году это сделали сестры Бондаренко. Тогда Алена и Екатерина стали чемпионками Australian Open.

Ранее мы сообщали, что Элина Свтолина уступила за шаг до финала Wimbledon. Она проиграла чешке Маркете Вондроушовой.