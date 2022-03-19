Украинка Магучих завоевала "золото" на Чемпионате мира по легкой атлетике в помещении

Прыгунья в высоту из Днепра превзошла всех своих соперниц.
Бронзовая призерка Токио-2020 Ярослав Магучих выиграла для Украины золотую награду на Чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который проходит в сербском Белграде.
20-летняя прыгунка в высоту из Днепра стала лучшей с результатом 2,02 м.
"Серебро" добыла австралийка Элеанор Паттерсон - 2,00 м. Замкнула топ-3 Надежда Дубовицкая из Казахстана, которая покорила высоту 1,98 м
Отметим, что еще одна украинка Ирина Геращенко заняла 5-е место, сумев взять высоту 1,92 м.
Напомним, в прошлом году Магучих выиграла "золото" Чемпионата Европы в помещении, который принимал польский город Торунь.
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