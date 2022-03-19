Украинка Магучих завоевала "золото" на Чемпионате мира по легкой атлетике в помещении

Украинка Магучих завоевала "золото" на Чемпионате мира по легкой атлетике в помещении

Прыгунья в высоту из Днепра превзошла всех своих соперниц.

Бронзовая призерка Токио-2020 Ярослав Магучих выиграла для Украины золотую награду на Чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который проходит в сербском Белграде.

20-летняя прыгунка в высоту из Днепра стала лучшей с результатом 2,02 м.

"Серебро" добыла австралийка Элеанор Паттерсон - 2,00 м. Замкнула топ-3 Надежда Дубовицкая из Казахстана, которая покорила высоту 1,98 м

Отметим, что еще одна украинка Ирина Геращенко заняла 5-е место, сумев взять высоту 1,92 м.

Напомним, в прошлом году Магучих выиграла "золото" Чемпионата Европы в помещении, который принимал польский город Торунь.

Читайте также:

Легендарный теннисист пожертвует полмиллиона долларов пострадавшим в войне с РФ украинским детям

Футболисты сборной Украины создали фонд гуманитарной и военной помощи

"Это геноцид украинцев": Владимир Кличко показал последствия обстрела Киева российскими оккупантами (видео)