Украинка, на матче которой произошел скандал с российским флагом, пробилась в третий раунд Australian Open

Екатерина Байндль впервые в карьере преодолела второй круг на турнирах "Большого шлема".

Украинская теннисистка Екатерина Байндль (№97 WTA) вышла в третий круг Australian Open-2023.

В поединке второго раунда наша соотечественница обыграла американку Кэтрин Макнелли (№94 WTA) со счетом 6:1, 7:6.

Матч продолжался 1 час 45 минут. За это время украинка один раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейкпойнтов.

Екатерина впервые в карьере вышла в третий круг на турнирах "Большого шлема".

Следующей соперницей Байндль станет латвийская теннисистка украинского происхождения Елена Остапенко.

Ранее в третий круг Australian Open-2023 вышла первая ракетка Украины Ангелина Калинина. Также сегодня во втором раунде соревнований сыграет еще одна украинка Марта Костюк.

Напомним, на матче первого круга Australian Open-2023 между Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой произошел скандал. Группа болельщиков пришла на поединок с флагом РФ и лицом кремлевского диктатора Владимира Путина на футболке. В ответ на позорную затею организаторы турнира официально запретили приносить на игры флаги стран-агрессоров.

Читайте также:

Украинская теннисистка прокомментировала инцидент с флагом России на своем матче Australian Open

Не смог защитить титул: легендарный Надаль сенсационно вылетел из Australian Open-2023

Первая ракетка Украины с боем вылетел на старте основной сетки Australian Open-2023