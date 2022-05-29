Украинка победила на чемпионате мира по жиму лежа с мировым рекордом (видео)

Украинская тяжелоатлетка Анна Рыкун стала чемпионкой мира и установила мировой рекорд по классическому жиму, лежа среди женщин на чемпионате мира в Алматы, Казахстан.
Украинка выиграла в жиме лежа среди спортсменок до 57 кг с результатом 122 кг.
Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации пауэрлифтинга.
Этот результат не только принес Рикун медаль победительнице, но стал новым мировым рекордом в этой весовой категории среди женщин.
Напомним, что украинский тяжеловес Богдан Тараненко завоевал медали в последний день соревнований в греческом Гераклионе.
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