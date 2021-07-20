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Украинка получила назначение на матч олимпийского футбольного турнира

Украинка получила назначение на матч олимпийского футбольного турнира

Associated Press

Екатерина Монзуль будет судить поединок между женскими командами Китая и Бразилии.

Украинка Екатерина Монзуль обслужит матч женского олимпийского турнира по футболу, который состоится на Играх-2020 в Токио.

Наша соотечественница судить поединок первого тура группы Е между женскими сборными Китая и Бразилии, который запланирован на 21 июля в Рифу на стадионе "Мияги", сообщает официальный сайт УАФ.

На линиях ей будут помогать соотечественница Марина Стрелецкая и чешка Люси Ратайова. Четвертый арбитр - Стефани Фраппар (Франция). Арбитр системы VAR - Гильермо Гуадра Фернандес (Испания).

  • Олимпийские игры-2020 стартуют в Японии 23 июля и продлятся до 8 августа.
  • Олимпийский турнир по женскому футболу пройдет с 21 июля по 6 августа.
  • На групповом этапе выступят 12 женских сборных, разделенных на три группы по 4 команды. В плей-офф выйдут первые и вторые команды своих групп, а также две лучшие команды, занявшие третьи места.

Ранее ТСН Проспорт писал, что футбольный матч между мужскими олимпийскими сборными Германии и Гондураса остановили досрочно из-за расизма.