Украинка пробилась в основную сетку US Open — дальше ее ожидает титулованное "препятствие"

Дарья Снигур сыграет в основной сетке US Open. В решающем матче квалификации украинка победила японку Нао Хибино.

Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в основную сетку соревнований Открытого чемпионата США. В финале квалификации Снигур обыграла японку Нао Хибино.

Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. За это время украинка однажды подала навылет, не допускала ни двойной ошибки и реализовала пять из 11 брейк-пойнтов.

На старте турнира Снигур встретится с экспершей ракеткой мира Симоной Халеп (WTA 7). Представительница Румынии имеет в своем активе чемпионство Уимблдона-2019 и Ролан Гаррос-2018.

В основной сетке турнира также сыграют Ангелина Калинина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.

Открытый чемпионат США (US Open) состоится с 29 августа по 11 сентября 2022 года.

Марта Костюк победила в четвертьфинале, но снялась с хардового турнира WTA 250 в Гренби.

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