Украинка пробилась в полуфинал турнира WTA в Канаде, но не продолжит борьбу за трофей: что произошло

Марта Костюк победила в четвертьфинале и снялась с хардового турнира WTA 250 в Гренби.

Украинская теннисистка Марта Костюк победила соперницу из Канады Ребекку Марино и вышла в полуфинал хардового турнира WTA 250 в Гренби.

В четвертьфинальном поединке теннисистки провели на корте 1 час и 34 минуты. За это время украинцы удалось реализовать 6 из 13 брейк-пойнтов и допустила 6 двойных ошибок.

После победы в четвертьфинале украинка решила не продолжать борьбу на соревнованиях из-за травмы плеча. Таким образом, австралийка Дарья Севилл проходит в финал без борьбы.

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Дариа Савилль возвращение к финалу алгебра. — Tennis Canada (@TennisCanada) August 26, 2022

Это должен быть четвертый полуфинал на уровне WTA для Костюк. Раньше она еще никогда не играла в матче за титул.

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