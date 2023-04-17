Украинка с континентальным рекордом стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

Украинка Камила Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы-2023 по тяжелой атлетике.

На турнире в Ереване (Армения) 22-летняя украинка выиграла три "золота" в весовой категории до 59 килограммов.

Конотоп установила рекорд Европы в рывке, подняв 106 кг. Также Камила установила континентальный рекорд и взяла "золото" в толчке – 129 кг.

Таким образом, украинка обновила рекорд Европы в двоеборье – 235 кг, добавив к двум "малым" наградам "большую" золотую медаль.

Кроме того, еще три бронзовые медали завоевала для Украины Надежда Шпилько. Она подняла 93 кг в рывке и 114 кг в толчке. Общий результат Надежды в двоеборье составил 207 кг.

Таким образом, у сборной Украины уже 11 медалей на чемпионате Европы. Ранее обладательницей двух бронзовых наград стала Ангелина Ломачинская, еще три "серебра" выиграла Светлана Самуляк.

ЧЕ-2023 в Ереване продлится до 23 апреля. Всего на турнире разыграют по 10 комплектов наград у мужчин и женщин. Сборную Украины на континентальном первенстве по тяжелой атлетике представляют 17 спортсменов – пять мужчин и 12 женщин.

Напомним, во время церемонии открытия ЧЕ по тяжелой атлетике в Армении подожгли флаг Азербайджана. Из-за скандального инцидента Азербайджан решил досрочно снять свою команду с турнира.

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