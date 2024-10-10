Украинка Садурская с национальным рекордом стала чемпионкой мира по фридайвингу

Украинка Екатерина Садурская в третий раз стала чемпионкой мира по фридайвингу и установила новый рекорд – 103 метра с моноластой.

Украинка Екатерина Садурская стала первой женщиной в мире, погрузившейся на глубину 80 метров без кислорода и ласт.

Только на задержке дыхания украинская спортсменка нырнула на недостижимую женщинам до сих пор глубину – 80 метров! Это новый абсолютный рекорд в дисциплине CNF (погружение без ласт).

Предыдущий мировой рекорд – 78 метров также принадлежал Екатерине.

8-й чемпионат мира по фридайвингу 2024 CMAS стартовал 2 октября в Каламате, Греция. Единственной представительницей из Украины стала Екатерина Садурская.

В предыдущие дни соревнований фридайверка совершила невероятное погружение по тросу и стала в третий раз чемпионкой мира с результатом 95 метра.

А еще установила новый национальный рекорд – погрузилась на 103 метра с моноластой. Для сравнения символ Киева Родина-Мать на один метр меньше (102 м).

Екатерина Садурская рассказала, что соревнования проводятся в Средиземном море, где температура воды была значительно ниже, чем во время ее подготовки – всего 24 градуса на поверхности, что существенно усложняет процесс погружения.

"Первый соревновательный день среди женщин был запланирован на 5 октября, но из-за погодных условий его перенесли на 6. В этот день я ныряла с моноластой. Это было мое самое глубокое погружение и абсолютный рекорд для Украины – 103 м", – рассказывает Екатерина.

Катя стала первой украинкой, которая достигла такой глубины, обновив предыдущий рекорд Натальи Жарковой – 102 метра.

А в дисциплине "свободное погружение по тросу", где важную роль играет оборудование и подготовка, у Екатерины не было возможности протестировать сетап (стартовую конструкцию) перед началом соревнований. У спортсменов была только одна официальная тренировка, во время которой спортсменка делала другую дисциплину. Это добавило непредсказуемости в процесс ее погружения. Однако украинка показала отличный результат – погружение на 95 метров и золотая медаль третий год подряд.

10 октября, несмотря на психологическое давление и большую ответственность на ЧМ, а также усталость от предыдущих погружений, Екатерина рискнула и установила новый абсолютный мировой рекорд – 80 метров в дисциплине CNF (погружение без ласт).

"Главная задача на этих соревнованиях – достойно представить Украину. Это возможность напомнить миру, что война в нашей стране продолжается и что мы готовы бороться, но нам нужна поддержка. А вторая, не менее важная часть миссии – напомнить украинцам, что мы невероятная нация с огромным потенциалом и нам есть, что показать миру", – отметила Екатерина после победы.

Екатерина Садурская / Фото Andac Kazar

Екатерина Садурская / Фото Andac Kazar

Екатерина Садурская / Фото Andac Kazar

Впереди у Кати еще одна дисциплина – CWTB (погружение с би-ластами). Следить за развитием можно в Instagram фридайверки.

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