Украинка Самуляк завоевала "серебро" юниорского чемпионата мира по тяжелой атлетике

Украинка Самуляк завоевала "серебро" юниорского чемпионата мира по тяжелой атлетике

18-летняя тяжеловес Светлана Самуляк выиграла серебряную награду в весовой категории до 55 кг на юниорском чемпионате мира, который длится в греческом Гераклионе.

Украинка показала второй результат в рывке (89 кг), выиграв малую серебряную медаль. В толчке украинка с результатом 103 кг стала пяткой.

По итогам двух дисциплин Самуляк заняла второе место с результатом 192 кг.

Чемпионкой мира стала Нина Стеркс из Бельгии, ее результат – 204 кг.

Напомним, что украинцы завоевали четыре награды на международных соревнованиях по метаниям "Дионисополис", состоявшихся в болгарском Балчике.

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