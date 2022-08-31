Украинка Снигур зачехлила ракетку на US Open после сенсационного триумфа над экс-первой ракеткой мира

Украинская теннисистка Дарья Снигур прекратила выступления на US Open-2022, уступив во втором круге турнира канадке Ребекке Марино.

20-летняя украинка (№124 WTA), дебютировавшая в основной сетке US Open фантастической победой над бывшей лучшей теннисисткой планеты румынкой Симоной Халеп, не сумела пробиться в третий круг турнира Большого шлема.

Во втором раунде Открытого чемпионата США наша соотечественница не справилась с канадкой Ребеккой Марино (№106 WTA). Встреча завершилась поражением украинской теннисистки со счетом 3:6, 6:7.

Отметим, что перед сенсационной победой над Халеп в первом круге украинка прошла трех оппоненток в квалификации US Open.

Несмотря на вылет во втором круге, это лучший результат Снигур на Грендслемах. До US Open-2022 она ни разу не играла в основной сетке турниров Большого шлема.

Ранее сообщалось, что украинки Ангелина Калинина и Марта Костюк синхронно пробились во второй круг US Open-2022. Именно они остаются представлять нашу страну на соревнованиях в США.

Открытый чемпионат США продлится с 29 августа по 11 сентября 2022 года.

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