Украинка совершила солидный рывок в персьюте на Кубке мира по биатлону в Анси

В субботу, 17 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону-2022/23 во французском Анси прошла женская гонка преследования.

Украину в ней представили Елена Билосюк (29-й стартовый номер), Дарья Блашко (54-й) и Анастасия Меркушина (57-й).

Лучшей среди наших спортсменок стала Меркушина, которой удалось благодаря безупречной стрельбе отыграть 21 позицию и финишировать 36-й.

Победу в гонке одержала шведка Эльвира Эберга. Второе место заняла итальянка Лиза Витоцци, а топ-3 замкнула француженка Жюлья Симон.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты женского персьюта в Анси

1. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0+0+0) 29:42.4

2. Лиза Витоцци (Италия, 0+2+0+0) +20.4

3. Жюлья Симон (Франция, 0+0+1+2) +46.9

4. Ингрид Тандреволл (Норвегия, 0+0+1+2) +1:19.9

5. Доротея Вирер (Италия, 1+0+0+2) +1:51.9

6. Линн Перссон (Швеция, 0+1+0+0) +1:56.1

...

36. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+0+0) +4:25.0

48. Дарья Блашко (Украина, 1+1+1+1) +5:24.5

55. Елена Билосюк (Украина, 1+0+2+0) +6:46.4

В воскресенье, 18 декабря, этап в Анси завершится мужским и женским масстартами. Они начнутся в 13:10 и 15:15 по Киеву соответственно.

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