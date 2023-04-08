Украинка создала громкую сенсацию на престижном турнире ММА в США (видео)

Елена Колесник одержала победу над именитой соперницей.
Двухкратная чемпионка Украины по боксу и боец смешанных единоборств (ММА) Елена Колесник победила американку Аспен Ледд на турнире Professional Fighters League (PFL) в Лас-Вегасе (США).
Перед поединком букмекеры и специалисты предсказывали успех американке, однако спортсменка из Украины создала громкую сенсацию, завершив бой против именитой оппонентки в свою пользу.
Olena Kolesnyk берет Aspen Ladd down, а клацать, щоб боротися за бой! #PFLRegularSeason LIVE NOW— PFL (@PFLMMA) Август 8, 2023
ESPN2 и ESPN+
https://t.co/jPNvomD5xg pic.twitter.com/TLcg5tHfpo
Колесник победила раздельным решением судей – 28-28, 29-28, 29-28. Организаторы турнира оценили триумф украинки и вручили ей награду "Апсет вечера".
UPSET ALERT! @OlenaKolesnyk with upset of the night!— PFL (@PFLMMA) Август 8, 2023
B2YB @PCBourbon | #PFLRegularSeason pic.twitter.com/AoiHPRJBsE
После оглашения результата поединка наша соотечественница с флагом Украины на плечах не сдерживала бурных эмоций.
And your winner via majority decision... Olena Kolesnyk! #PFLRegularSeason LIVE NOW— PFL (@PFLMMA) Август 8, 2023
ESPN2 и ESPN+
https://t.co/jPNvomD5xg pic.twitter.com/54ezRKy5wE
Для Елены эта победа стала третьей за последние восемь поединков. В предыдущем бою она нокаутом уступила победительнице Гран-при 2022 из Бразилии Лариссе Пачеко.
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