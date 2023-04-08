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Украинка создала громкую сенсацию на престижном турнире ММА в США (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
662
Время на прочтение
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Украинка создала громкую сенсацию на престижном турнире ММА в США (видео)

twitter.com/daznmma

Елена Колесник одержала победу над именитой соперницей.

Двухкратная чемпионка Украины по боксу и боец смешанных единоборств (ММА) Елена Колесник победила американку Аспен Ледд на турнире Professional Fighters League (PFL) в Лас-Вегасе (США).

Перед поединком букмекеры и специалисты предсказывали успех американке, однако спортсменка из Украины создала громкую сенсацию, завершив бой против именитой оппонентки в свою пользу.

Колесник победила раздельным решением судей – 28-28, 29-28, 29-28. Организаторы турнира оценили триумф украинки и вручили ей награду "Апсет вечера".

После оглашения результата поединка наша соотечественница с флагом Украины на плечах не сдерживала бурных эмоций.

Для Елены эта победа стала третьей за последние восемь поединков. В предыдущем бою она нокаутом уступила победительнице Гран-при 2022 из Бразилии Лариссе Пачеко.

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Дата публикации
Просмотры
662
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