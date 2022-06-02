Украинка стала бронзовым призером этапа Кубка мира по пулевой стрельбе в Баку

Украинка стала бронзовым призером этапа Кубка мира по пулевой стрельбе в Баку

Украинка Анастасия Нимец завоевала медаль этапа Кубка мира по пулевой стрельбе, продолжающегося в столице Азербайджана Баку.

После "золота" Кулиша украинка добавила в актив команды бронозовую награду.

Нимец заняла третье место по стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров. Другая представительница Украины – Елена Костевич – стала четвертой.

Победительницей этапа в Баку стала представительница Болгарии Антоанета Костадинова. "Серебро" выиграла Вероника Майор из Венгрии.

Ранее Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали "серебро" в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров в соревнованиях смешанных пар.

Читайте также:

Без чемпионов: в Украине досрочно завершили баскетбольный сезон

Сборная Украины в феерическом матче победила Шотландию и продолжила борьбу за путевку на ЧМ-2022

Рефери, скандально осудившие украинца на чемпионате Европы по боксу, строго наказали