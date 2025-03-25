Украинка стала самой точной биатлонисткой в сезоне Кубка мира-2024/25

Юлия Джима превзошла в стрельбе абсолютно всех.
Украинка Юлия Джима стала самой точной биатлонисткой по итогам сезона Кубка мира-2024/25.
Об этом сообщает Biathlon Live.
В течение сезона Джима продемонстрировала лучшую точность в стрельбе (93,42%) среди всех биатлонисток, выступавших на Кубке мира. Точными оказались 355 из 380 ее выстрелов.
Второй в этом рейтинге стала финка Суви Минкинен (92,50%), а третьей – немка Франциска Пройс (92,14%), которая стала победительницей общего зачета Кубка мира.
Еще одна украинка Кристина Дмитренко стала шестой по точности стрельбы в сезоне Кубка мира. Она попала 293 выстрела из 320 (91,56%).
Точность стрельбы на Кубке мира по биатлону-2024/25
1. Юлия Джима (Украина) – 93,42%
2. Суви Минкинен (Финляндия) – 92,50%
3. Франциска Пройс (Германия) – 92,14%
4. Тамара Штейнер (Австрия) – 92,11%
5. Лу Жанмонно (Франция) – 91,67%
6. Кристина Дмитренко (Украина) – 91,56%
В итоговом общем зачете Кубка мира-2024/25 лучшей среди украинок стала Джима, которая заняла 17-е место (368 очков). Дмитренко стала 32-й (224 очка).
Отметим, что сборная Украины завершила сезон Кубка мира по биатлону-2024/25 с одной медалью – наша команда выборола "бронзу" в мужской эстафете на этапе в чешском Нове-Место.
Ранее сообщалось, что определился победитель мужского общего зачета Кубка мира по биатлону-2024/25.
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