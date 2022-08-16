Украинка стартовала с победы в парном разряде скандального турнира в США

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латышкой победила на старте парного турнира в Цинциннате.

Украинская теннисистка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко выиграли в первом круге турнира в Цинциннате.

На старте турнира украино-латвийский дуэт обыграл Кирстен Флипкенс (Бельгия) и Сару Соррибес-Тормо (Испания) – 6:1, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты.

Во втором круге Людмила и Елена встретятся с победительницами поединка Луция Градецкая (Чехия)/Саня Мирза (Индия) – Эмма Радукану (Великобритания)/Елена Рыбакина (Казахстан).

Отметим, что во время матча квалификации турнира в Цинциннате болельщицу с украинским флагом заставляли покинуть трибуны. Скандальный инцидент произошел на матче между россиянками Анной Калинской и Анастасией Потаповой.

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