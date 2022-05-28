Украинка Терлюга одолела олимпийскую чемпионку и завоевала "золото" чемпионата Европы по карате

Украинка Терлюга одолела олимпийскую чемпионку и завоевала "золото" чемпионата Европы по карате

Украинские каратисты завоевали медали на чемпионате Европы-2022, который продолжается в турецком Газиантепе.

Украинская каратистка Анжелика Терлюга стала чемпионкой Европы.

В финальной схватке Терлюга встречалась с олимпийской чемпионкой Токио-2020 Ивет Горановой в весовой категории до 55 кг. Украинка проигрывала 2:0, но дважды выполнила иппон и выиграла со счетом 11:3.

Еще два украинца Анита Серегина и Ризван Талибов отметились бронзовыми наградами.

В категории свыше 84 кг Талибов победил словака Томаша Косу – 6:1. До этого он одолел поляка Мацея Гебку (4:0), азербайджанца Асимана Гурбанлы (3:0) и в близком поединке – француза Мехди Филали (7:7). Сразиться за "золото" помешало поражение в полуфинале от бельгийца Луки Кошты (0:1).

Серегина, победившая нидерландку Линн Снель в категории до 61 кг – 4:0. В предыдущих поединках Анита одолела турчанку Мерве Чобан (1:0) и Александру Иланкович из Венгрии (6:0). От выхода в финал украинку удалил проигрыш бронзовому призеру чемпионата мира-2016, словачке Ингриди Суханковой (1:6).

Напомним, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в американском Юджине.

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