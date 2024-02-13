Украинка – в топ-10: результаты женской индивидуальной гонки на ЧМ-2024 по биатлону

Кристина Дмитренко стала восьмой в индивидуальной гонке на чемпионате мира.
Во вторник, 13 февраля, на чемпионате мира по биатлону 2024 года в чешском Нове-Место состоялась женская индивидуальная гонка.
Украину в ней представляли четыре биатлонистки: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Кристина Дмитренко и Анна Кривонос.
Лучшей среди украинок в индивидуальной гонке стала Дмитренко, занявшая восьмое место. Она во второй раз обновила рекорд в личных гонках на ЧМ (в спринте была 12-й).
Чемпионкой мира в индивидуальной гонке стала итальянка Лиза Виттоцци. "Серебро" выиграла немка Янина Хеттих-Вальц, а "бронзу" завоевала француженка Жюлия Симон.
Чемпионат мира по биатлону-2024: результаты женской индивидуальной гонки
1. Лиза Виттоцци (Италия, 0+0+0+0) 40:02.9
2. Янина Хеттих-Вальц (Германия, 0+0+0+0)+20.5
3. Жюлия Симон (Франция, 0+0+0+1) +29.6
4. Селина Гротиан (Германия, 0+0+0+0) +1:01.1
5. Ванесса Фойгт (Германия, 0+0+0+0) +1:06.2
6. Лу Жанмонно (Франция, 0+0+0+1) +1:10.6
...
8. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0+0+0) +2:10.1
26. Анна Кривонос (Украина, 0+0+0+1)
29. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+1+2) +4:35.3
40. Юлия Джима (Украина, 0+0+0+3) +5:22.1
Отметим, что мужская индивидуальная гонка на ЧМ-2024 по биатлону состоится в среду, 14 февраля. Начало – в 18:20 по киевскому времени.
Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону
На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).
Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
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