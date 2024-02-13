Украинка – в топ-10: результаты женской индивидуальной гонки на ЧМ-2024 по биатлону

Кристина Дмитренко стала восьмой в индивидуальной гонке на чемпионате мира.

Во вторник, 13 февраля, на чемпионате мира по биатлону 2024 года в чешском Нове-Место состоялась женская индивидуальная гонка.

Украину в ней представляли четыре биатлонистки: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Кристина Дмитренко и Анна Кривонос.

Лучшей среди украинок в индивидуальной гонке стала Дмитренко, занявшая восьмое место. Она во второй раз обновила рекорд в личных гонках на ЧМ (в спринте была 12-й).

Чемпионкой мира в индивидуальной гонке стала итальянка Лиза Виттоцци. "Серебро" выиграла немка Янина Хеттих-Вальц, а "бронзу" завоевала француженка Жюлия Симон.

Чемпионат мира по биатлону-2024: результаты женской индивидуальной гонки

1. Лиза Виттоцци (Италия, 0+0+0+0) 40:02.9

2. Янина Хеттих-Вальц (Германия, 0+0+0+0)+20.5

3. Жюлия Симон (Франция, 0+0+0+1) +29.6

4. Селина Гротиан (Германия, 0+0+0+0) +1:01.1

5. Ванесса Фойгт (Германия, 0+0+0+0) +1:06.2

6. Лу Жанмонно (Франция, 0+0+0+1) +1:10.6

...

8. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0+0+0) +2:10.1

26. Анна Кривонос (Украина, 0+0+0+1)

29. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+1+2) +4:35.3

40. Юлия Джима (Украина, 0+0+0+3) +5:22.1

Отметим, что мужская индивидуальная гонка на ЧМ-2024 по биатлону состоится в среду, 14 февраля. Начало – в 18:20 по киевскому времени.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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