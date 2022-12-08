Украинка – в топ-35: результаты женского спринта на Кубке мира по биатлону в Хохфильцене

В четверг, 8 декабря, второй этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене начался спринтерской женской гонкой.

Украину в ней представили Дарья Блашко, Елена Белосюк, Анна Кривонос, Анастасия и Александра Меркушины.

Лучший результат среди украинок показала Анастасия Меркушина, финишировав 35-ю.

Ее сестра, 17-летняя Александра Меркушина, дебютировала на Кубке мира и с одним промахом заняла 72-е место.

Победу в гонке одержала немецкая биатлонистка Дениз Германн-Вик. Второй стала представительница Чехии Маркета Давыдова, а топ-3 замкнула француженка Жюлия Симон.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты женского спринта в Гогфильцене

1. Дениз Германн-Вик (Германия) – 20.07,1 (0+0)

2. Маркета Давыдова (Чехия) – 18,1 (0+1)

3. Жюлия Симон (Франция) – 20,1 (0+1)

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35. Анастасия Меркушина – 1.34,8 (0+0)

56. Дарья Блашко – 2.00,0 (0+1)

57. Елена Белосюк – 2.02,6 (0+1)

72. Александра Меркушина – 2.47,2 (0+1)

73. Анна Кривонос — 2.47,4 (1+1)

Следующая гонка на этапе в Хохфильцене состоится 9 декабря. Мужчины сразятся в спринтерской гонке. Начало – в 14:45.

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