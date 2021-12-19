Украинка в волевом стиле обыграла россиянку и выиграла турнир ITF в Анталии

Познихиренко завоевала первый титул в сезоне.
Украинская теннисистка Анна Познихиренко стала победительницей турнира ITF W15 в турецкой Анталии.
В финале 27-летняя украинка, получившая первый номер посева, обыграла представительницу России Дарью Лодикову – 7:5, 6:1.
Теннисистки провели на корте около двух часов. За это время Познихиренко реализовала 7 из 16 брейкпоинтов, совершила один эйс и допустила четыре двойные ошибки.
Это первый финал и титул украинки в одиночном разряде 2021 года. В общей сложности на ее счету пять турниров ITF в карьере.
Читайте также:
Юная украинская теннисистка разгромила словачку и торжествовала на турнире в Дубае
Скандал с Пэн Шуай: WTA приостановила проведение всех турниров в Китае