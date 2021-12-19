Украинка в волевом стиле обыграла россиянку и выиграла турнир ITF в Анталии

Познихиренко завоевала первый титул в сезоне.

Украинская теннисистка Анна Познихиренко стала победительницей турнира ITF W15 в турецкой Анталии.

В финале 27-летняя украинка, получившая первый номер посева, обыграла представительницу России Дарью Лодикову – 7:5, 6:1.

Теннисистки провели на корте около двух часов. За это время Познихиренко реализовала 7 из 16 брейкпоинтов, совершила один эйс и допустила четыре двойные ошибки.

Это первый финал и титул украинки в одиночном разряде 2021 года. В общей сложности на ее счету пять турниров ITF в карьере.

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