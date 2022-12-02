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Украинка выиграла престижный шахматный турнир, одержав победу над партнершей по сборной

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
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Украинка выиграла престижный шахматный турнир, одержав победу над партнершей по сборной

facebook.com/RussianChessFederation/

По пути к победе она победила одну из сестер Музычук.

Украинская шахматистка Анна Ушенина одержала победу на турнире по быстрым шахматам Tata Steel India Rapid.

Украинка уверенно прошла за лидерами всю дистанцию, а в последний день выиграла 2 партии из 3, в том числе победила другую украинку Марию Музычук.

Это позволило Анне догнать грузинку Нану Дзагнидзе – по 6.5/9. На тайбрейке Ушенина обыграла Дзагнидзе — 2:0.

Отметим, что Музычук финишировал на 4-й позиции.

В 2012 году Ушенина стала первой в истории независимой Украины чемпионкой мира по шахматам.

Напомним, что Женская сборная Украины в составе Марии и Анны Музычук, Анны Ушениной, Юлии Осьмак и Натальи Буксы стала триумфатором шахматной Олимпиады-2022 в индийском Ченнае.

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Дата публикации
Просмотры
103
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