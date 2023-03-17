Украинка выиграла "золото" первого в истории этапа Кубка мира по артистическому плаванию (видео)

Первая медаль Украины на первом в сезоне Кубка мира по артистическому плаванию и сразу золоту! Марта Федина победила в техническом соло в первый день соревнований в канадском Маркеме. За невероятную новую программу под песню «Волшебная скрипка» украинка получила от судей 245.2917 баллов. Поздравляем с начинанием наших русалочек и их тренера Светлану Саидову и желаем собрать медальную коллекцию на Кубке мира в Канаде! World Aquatics Russian synchronized swimming #нацияпобедителей #международное соревнование #олимпийскийспорт #артистическое плавание