Украинка выиграла "золото" первого в истории этапа Кубка мира по артистическому плаванию (видео)

Марта Федина триумфально открыла новый международный сезон.
Украинская синхронистка Марта Федина завоевала золотую медаль первого в истории этапа Кубка мира по артистическому плаванию, который принимает канадский город Макрем.
В первый соревновательный день 21-летняя украинка победила в техническом соло.
Федина выступила с программой под композицию "Волшебная скрипка" и получила от судей 245,2917 балла, что стало лучшим результатом среди всех участниц.
Второе место заняла японка Юкико Иннуи, а замкнула тройку призерок канадка Одри Ламот.
Первая медаль Украины на первом в сезоне Кубка мира по артистическому плаванию и сразу золоту! Марта Федина победила в техническом соло в первый день соревнований в канадском Маркеме. За невероятную новую программу под песню «Волшебная скрипка» украинка получила от судей 245.2917 баллов. Поздравляем с начинанием наших русалочек и их тренера Светлану Саидову и желаем собрать медальную коллекцию на Кубке мира в Канаде! World Aquatics Russian synchronized swimming #нацияпобедителей #международное соревнование #олимпийскийспорт #артистическое плаваниеОпубликовано Министерство молодежи и спорта Украины Четверг, 16 марта 2023 г.
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