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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Украинка завоевала историческое "золото" чемпионата Европы по фехтованию

Ольга Сопит принесла Украине первую в истории золотую медаль чемпионата Европы в женской рапире.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Ольга Сопит

Ольга Сопит / facebook.com/fencing.ua

Украинская рапиристка Ольга Сопит завоевала "золото" чемпионата Европы-2026 по фехтованию, который проходит во французском городе Антони.

23-летняя украинка в плей-офф на пути к финалу одержала четыре победы подряд. Она стартовала с победы над австрийкой Лилли Марией Брюггер (14:7), затем одолела польку Марту Якубовскую (15:7), свою соотечественницу Дарию Миронюк (12:11) и испанку Марию Марино (15:8).

В финале Ольга справилась с титулованной итальянкой Арианной Эрриго (15:8), которая является олимпийской чемпионкой Лондона-2012 в команде и обладательницей двух личных мировых титулов.

Это первая награда Сопит на уровне крупных международных форумов. Она стала первой в истории украинкой, которая выиграла "золото" чемпионата Европы в личной рапире.

До этого "бронзу" завоевывала Ольга Лелейко (2007), а "серебро" — Дария Миронюк (2024).

Сейчас в копилке сборной Украины две медали на Евро-2026 по фехтованию. Ранее Алина Комащук завоевала "бронзу" в личных соревнованиях саблисток.

Ранее сообщалось, что украинская саблистка, олимпийская чемпионка Ольга Харлан впервые стала мамой.

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Дата публикации
Количество просмотров
118
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