- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 118
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинка завоевала историческое "золото" чемпионата Европы по фехтованию
Ольга Сопит принесла Украине первую в истории золотую медаль чемпионата Европы в женской рапире.
Украинская рапиристка Ольга Сопит завоевала "золото" чемпионата Европы-2026 по фехтованию, который проходит во французском городе Антони.
23-летняя украинка в плей-офф на пути к финалу одержала четыре победы подряд. Она стартовала с победы над австрийкой Лилли Марией Брюггер (14:7), затем одолела польку Марту Якубовскую (15:7), свою соотечественницу Дарию Миронюк (12:11) и испанку Марию Марино (15:8).
В финале Ольга справилась с титулованной итальянкой Арианной Эрриго (15:8), которая является олимпийской чемпионкой Лондона-2012 в команде и обладательницей двух личных мировых титулов.
Это первая награда Сопит на уровне крупных международных форумов. Она стала первой в истории украинкой, которая выиграла "золото" чемпионата Европы в личной рапире.
До этого "бронзу" завоевывала Ольга Лелейко (2007), а "серебро" — Дария Миронюк (2024).
Сейчас в копилке сборной Украины две медали на Евро-2026 по фехтованию. Ранее Алина Комащук завоевала "бронзу" в личных соревнованиях саблисток.
Ранее сообщалось, что украинская саблистка, олимпийская чемпионка Ольга Харлан впервые стала мамой.