Украинка завоевала первое "золото" сезона по маунтинбайку на турнире в Словении

Украинка завоевала первое "золото" сезона по маунтинбайку на турнире в Словении

Лидер сборной Украины по маунтинбайку Яна Беломоина выиграла первые соревнования 2022 года.

29-летняя спортсменка триумфовала в элитной категории среди женщин, показав время 01:13:47 и обойдя итальянку Гьяду Специю и хозяйку соревнований, словенку Таню Жакель.

Отметим, что для Беломоиной это первая победа сезона и второй подиум в 2022 году после "серебра" в словенской Вртойбе.

Кроме того, в соревнованиях мужчин "бронзовую" награду завоевал украинец Александр Гудыма. Велосипедист стал третьим с показателем 01:28:57, уступив лишь итальянцам Даниэле Брайдоту и Филиппо Фонтани. Гудыма уже третий раз в этом сезоне получает "бронзу" на международном уровне. Ранее он выигрывал медали этого сорта во Вртойбе и бразильском Петрополисе.

Также в юниорских категориях до 19 лет вице-чемпионами стали украинцы Мария Сухопалова и Богдан Чинчик. В категории до 17 лет "бронзу" добыла в борьбе Анастасия Рубаненко.

Добавим, что Беломоина является "бронзовым" призером чемпионата мира-2015 и чемпионкой Европы-2017 в кросс-кантри.

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