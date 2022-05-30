Украинка завоевала второе подряд "золото" на престижном турнире по маунтинбайку в Словении

Украинка завоевала второе подряд "золото" на престижном турнире по маунтинбайку в Словении

Лидер сборной Украины по маунтинбайку Яна Беломоина триумфовала на международном турнире в Словении.

Украинская велогонщица завоевала "золото" второй раз за последнюю неделю. На предыдущих соревнованиях, которые также прошли в Словении, 29-летняя спортсменка финишировала первой со временем 01:13:47.

В этот раз Беломоина выиграла с результатом 01:29:14. Ближайшую преследовательницу - словенку Виту Моврин - украинка опередила почти на шесть минут.

Замкнула тройку призерок еще одна украинка Ирина Попова. Ее результат - 01:48:45. В шаге от пьедестала остановилась третья украинская спортсменка Мария Шерстюк, преодолевшая дистанцию за 01:58:50.

instagram.com/yanabelomoina

В мужском турнире "бронзу" завоевал Дмитрий Титаренко (1,16,22), а другой украинец Александр Гудыма занял четвертое место с результатом 1.18,33.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что украинка Камила Конотоп завоевала "серебро" на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике.

Читайте также:

Украинские призеры Олимпиады-2020 выиграли "серебро" на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Баку

Самый сильный мужчина Европы из Украины установил новый мировой рекорд (видео)

Украинка победила на чемпионате мира по жиму лежа с мировым рекордом (видео)