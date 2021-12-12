Украинка завоевала "золото" чемпионата мира по тяжелой атлетике

Гангур стала лучше в рывке.
Украинка Мария Гангур завоевала золотую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходит в Ташкенте (Узбекистан).
Гангур, выступающая в весовой категории до 59 кг, показала лучший результат в рывке. Украинцы подчинился вес 101 кг.
По сумме двоеборья Гангур заняла четвертое место с результатом 215 кг.
- В четверг первые медали для Украины в Ташкенте добыла в борьбе Светлана Самуляк, в активе которой бронза по сумме двоеборья и серебро в рывке.
- Чемпионат мира в Узбекистане будет проходить до 17 декабря.
Читайте также:
Первые медали за восемь лет: юная украинка торжествовала на Чемпионате мира по тяжелой атлетике
Украинки завоевали еще одну медаль на юношеском Чемпионате мира по прыжкам в воду