Украинка завоевала "золото" чемпионата мира по тяжелой атлетике

Украинка завоевала "золото" чемпионата мира по тяжелой атлетике

Гангур стала лучше в рывке.

Украинка Мария Гангур завоевала золотую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходит в Ташкенте (Узбекистан).

Гангур, выступающая в весовой категории до 59 кг, показала лучший результат в рывке. Украинцы подчинился вес 101 кг.

По сумме двоеборья Гангур заняла четвертое место с результатом 215 кг.

В четверг первые медали для Украины в Ташкенте добыла в борьбе Светлана Самуляк, в активе которой бронза по сумме двоеборья и серебро в рывке.

Чемпионат мира в Узбекистане будет проходить до 17 декабря.

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