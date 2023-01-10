Украинки будут судить матчи женского ЧМ-2023 по футболу

Две украинские рефери будут судить поединки чемпионата мира по футболу 2023 среди женских сборных.

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

В список рефери, которые будут обслуживать матчи женского планетарного первенства, попали Екатерина Монзуль и Марина Стрелецкая. Первая будет работать в поле, а вторая будет исполнять роль лайнсвумен.

Для 41-летней Монзуль грядущий чемпионат мира станет уже третьим в карьере. Ранее она работала на матчах ЧМ-2015 и ЧМ-2019, в частности, в 2015 году судила финальный матч турнира между сборными США и Японии.

Для 39-летней Стрелецкой это будет второй чемпионат мира в карьере. Раньше она работала на ЧМ-2019.

Женский чемпионат мира-2023 состоится с 20 июля по 20 августа. Матчи турнира будут принимать Австралия и Новая Зеландия.

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