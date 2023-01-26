Украинки Магучих и Геращенко оформили медальный дубль на первом международном турнире сезона

Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Ирина Геращенко успешно начали международный зимний сезон. Наши соотечественницы поднялись на пьедестал соревнований в немецком Котбусе.

Магучих завоевала "золото", прыгнув на 1,98 м. 21-летняя легкоатлетка из Днепра также пыталась покорить высоту 2,02 м, однако не смогла этого сделать.

Геращенко стала серебряной призеркой турнира, взяв планку на высоте 1,96 м. "Бронзу" выиграла финка Гета Туури, выполнившая прыжок на 1.90 м.

World Athletics Indoor Tour Bronze: прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) – 1.98 м

2. Ирина Геращенко (Украина) – 1.96 м

3. Гета Туури (Финляндия) – 1.90 м

4. Мария Вукович (Черногория) – 1.90 м

Добавим, что в середине января Магучих одержала победу на Мемориале Алексея Демьянюка во Львове, покорив высоту 2,00 м. Это лучший результат текущего сезона в мире. Геращенко на этих соревнованиях взяла "серебро" (1,93 м), а еще одна украинка Юлия Левченко стала бронзовой призеркой (1,91 м).

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