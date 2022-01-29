Украинки не попали в топ-20 гонки преследования на Чемпионате Европы по биатлону

Победу одержала представительница Молдовы.
В субботу, 29 января, на Чемпионате Европы по биатлону-2022 в немецком Арбере прошла женская гонка преследования.
Победу одержала биатлонистка из Молдовы Алина Стремоус, второй стала немка Янина Геттих, а замкнула тройку норвежка Енни Энодд.
Украину представили две спортсменки: Юлия Журавок и Ольга Абрамова.
Тренерский штаб принял решение снять Анастасию Меркушину и Виту Семеренко, отобравшихся в пасьют, чтобы дать возможность подготовиться к завтрашним эстафетам.
Лучшая из украинок Абрамова – 21-я, Журавок финишировала 37-й.
- Также сегодня прошла мужская гонка преследования. Лучший результат среди украинцев показал Виталий Труш.
- Чемпионат Европы 30 января завершится классической и одиночной смешанными эстафетами.
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