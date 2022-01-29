Украинки не попали в топ-20 гонки преследования на Чемпионате Европы по биатлону

Украинки не попали в топ-20 гонки преследования на Чемпионате Европы по биатлону

Победу одержала представительница Молдовы.

В субботу, 29 января, на Чемпионате Европы по биатлону-2022 в немецком Арбере прошла женская гонка преследования.

Победу одержала биатлонистка из Молдовы Алина Стремоус, второй стала немка Янина Геттих, а замкнула тройку норвежка Енни Энодд.

Украину представили две спортсменки: Юлия Журавок и Ольга Абрамова.

Тренерский штаб принял решение снять Анастасию Меркушину и Виту Семеренко, отобравшихся в пасьют, чтобы дать возможность подготовиться к завтрашним эстафетам.

Лучшая из украинок Абрамова – 21-я, Журавок финишировала 37-й.

Также сегодня прошла мужская гонка преследования. Лучший результат среди украинцев показал Виталий Труш.

мужская гонка преследования. Лучший результат среди украинцев показал Виталий Труш. Чемпионат Европы 30 января завершится классической и одиночной смешанными эстафетами.

Читайте также:

В составе олимпийской сборной Украины зафиксирован первый случай COVID-19

Абсолютный провал украинцев: результаты мужского спринта на Чемпионате Европы по биатлону