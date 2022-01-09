Украинки не смогли финишировать в топ-20 в финальной гонке "классического" этапа Кубка мира по биатлону

Украинки не смогли финишировать в топ-20 в финальной гонке "классического" этапа Кубка мира по биатлону

Лучшей в гонке преследования стала Марте Олсбю Ройселанд.

В воскресенье, 9 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе прошла женская гонка преследования.

Победу в гонке одержала представительница Норвегии Марте Олсбю Ройселанд. Девушке удалось оформить золотой дубль, удержав свое преимущество после спринта. Второй финишировала шведка Анна Эберг. Тройку лучших замкнула представительница Беларуси Динара Алимбекова.

Лучшей среди украинок стала Дарья Блашко, прошедшая все четыре огневых рубежа чисто. Она заняла 22 место. Валентина Семеренко после двух стрельб шла в группе лидеров, но на третьей стрельбе она допустила три промаха, поэтому финишировала 33-ю.

Лидер украинской команды Юлия Джима снова показала плохую стрельбу, допустив шесть промахов. К финишу Джима пришла тридцать шестая.

1. Марте Олсбю Ройселанд (0+1+1+0) 33:18,8

2. Анна Эберг (0+1+0+1) +33,4

3. Динара Алимбекова (1+0+0+1)+42,7

...

22. Дарья Блашко (0+0+0+0) +2:59,7

33. Валя Семеренко (0+0+3+1) +4:03,1

36. Юлия Джима (3+0+2+1) +4:12,6

Также сегодня состоялась мужская гонка преследования, в которой победил француз Кантен Фийон Майе.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 5 по 19 февраля 2022 года биатлонисты соревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Голменколлене, запланированном на 17-20 марта 2022 года.

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