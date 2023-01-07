Украинки не впечатлили: результаты женского персьюта на Кубке мира по биатлону в Поклюке

Вторую победу подряд на этом этапе одержала шведка Эльвира Эберг.

В субботу, 7 января, на четвертом этапе Кубка мира по биатлону-2022/23 в словенской Поклюке состоялась женская гонка преследования.

Украину в ней представили три биатлонистки – Юлия Джима (19-я по итогам спринта), Анастасия Меркушина (38-я) и Дарья Блашко (46-я).

Лучшей среди украинок стала Джима, однако суммарно четыре промаха на огневых рубежах отбросили лидера нашей сборной на 35-ю строчку.

Выиграла персьют шведка Эльвира Эберг, которая также триумфовала в спринте. Второй финишировала итальянка Доротея Вирер, а тройку призерок замкнула француженка Жюлья Симон.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты женского персьюта в Поклюке

1. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0+0+0) 29:41.6

2. Доротея Вирер (Италия, 0+0+1+0) +17.6

3. Жюлья Симон (Франция, 0+1+1+0) +22.4

4. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия, 0+0+1+1) +31.0

5. Маркета Давидова (Чехия, 1+0+0+0) +34.7

6. Лин Перссон (Швеция, 0+1+0+0) +36.2

...

35. Юлия Джима (Украина, 1+0+0+3) +3:30.6

43. Дарья Блашко (Украина, 1+0+0+0) +4:00.5

45. Анастасия Меркушина (Украина, 0+1+1+0) +4:35.5

Мужская гонка преследования также состоится сегодня. Начало – в 15:45 по киевскому времени. Украину будут представлять Артем Тищенко (30-й стартовый номер) и Богдан Цымбал (59-й).

Завершится словенский этап в воскресенье, 8 января. В этот день запланированы сингл-микст и смешанная эстафета.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.

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