Украинки провалили индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону: результаты

В среду, 15 февраля, на чемпионате мира по биатлону 2023 года в немецком Оберхофе состоялась индивидуальная гонка у женщин.

Украину в ней представляли три спортсменки: Юлия Джима, Анна Кривонос и Любовь Кипьяченкова. Согласно решению тренерского штаба, Анастасия Меркушина не стартовала, чтобы отдохнуть перед одиночной смешанной эстафетой.

К сожалению, порадовали болельщиков высокими результатами в "индивидуалке" украинки не смогли. Лучшей среди представительниц Украины стала Джима, которая с пятью промахами замкнула топ-40.

Победу одержала шведка Ханна Эберг, опередившая в борьбе за "золото" свою соотечественницу Линн Перссон. Бронзовую награду получила итальянка Лиза Виттоцци.

Чемпионат мира по биатлону-2023: результаты женской индивидуальной гонки

1. Ханна Эберг (Швеция, 1+0+0+0) 43:36.1

2. Линн Перссон (Швеция, 0+0+0+0)+10.3

3. Лиза Виттоцци (Италия, 0+0+0+1) +28.0

4. София Комола (Италия, 0+0+0+0) +48.5

5. Жюлия Симон (Франция, 1+0+1+1) +1:21.7

6. Туули Томингас (Эстония, 0+1+1+0) 2:23.3

...

40. Юлия Джима (Украина, 0+3+1+1) +5:45.5

81. Любовь Кипьяченкова (Украина, 0+3+1+4) +12:28.3

84. Анна Кривонос (Украина, 0+4+1+1) +13:17.3

В четверг, 16 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится одиночная смешанная эстафета. Начало – в 16:10 по киевскому времени.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.

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