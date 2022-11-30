Украинки провалили индивидуальную гонку на старте нового сезона Кубка мира по биатлону

Ни одна из наших спортсменок не попала в топ-50.

В среду, 30 ноября, состоялась женская индивидуальная гонка на первом этапе Кубка мира по биатлону-2022/23 в финском Контиолахти.

Украину в ней представили три биатлонистки: Дарья Блашко, Анна Кривонос и Елена Билосюк. К сожалению, ни одна из них не финишировала даже в топ-50.

Победу в гонке одержала шведка Ханна Эберг. Несмотря на один промах на стрельбище, она обошла серебряную призерку Ингрид Тандревольд из Норвегии, безупречно отработавшую на огневых рубежах. Третье место заняла итальянка Лиза Виттоцци.

1. Анна Эберг (Швеция, 0+0+0+1) 43:53.8

2. Ингрид Тандреволл (Норвегия, 0+0+0+0)+36.5

3. Лиза Витоцци (Италия, 1+0+0+0) +39.7

...

51. Дарья Блашко (Украина, 1+0+0+1) +5:56.3

74. Анна Кривонос (Украина, 1+1+2+0) +8:08.2

80. Елена Билосюк (Украина, 0+2+0+2) +9.20.7

Напомним, накануне индивидуальную гонку бежали мужчины. Лучший результат среди украинцев показал Антон Дудченко, который с тремя штрафными минутами замкнул топ-30.

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