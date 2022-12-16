Украинки провалили спринт на Кубке мира по биатлону в Анси

В пятницу, 16 ноября, третий этап Кубка мира по биатлону во французском Анси продолжился спринтерской гонкой у женщин.

Украину в ней представили: Елена Белосюк, Дарья Блашко, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос и Юлия Джима.

Лучший результат среди украинок показала Елена Белосюк, финишировавшая 29-ю. Она единственная среди наших спортсменок финишировала в топ-50.

Победу в гонке одержала шведка Анна Магнуссон, не допустив ни одного промаха из десяти выстрелов в течение спринта. Второй стала ее соотечественница Линн Перссон. Тройку лучших закрыла немецкая биатлонистка Дениз Германн-Викк.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты женского спринта в Анси

1. Анна Магнуссон (Швеция) – 21.04,7 (0+0)

2. Линн Перссон (Швеция) – 21,8 (0+1)

3. Дениз Германн-Викк (Германия) – 15,2 (1+0)

...

29. Елена Белосюк (Украина) – 1.10,1 (0+0)

54. Дарья Блашко (Украина) – 1.56,4 (0+0)

57. Анастасия Меркушина (Украина) – 2.01,9 (0+0)

73. Анна Кривонос (Украина) – 2.52,5 (0+1)

74. Юлия Джима (Украина) – 2.55,2 (1+2)

Завтра, 17 декабря, состоятся гонки по преследованию у мужчин и женщин. Начало – в 13:10 и 15:15 по киевскому времени.

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