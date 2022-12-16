Украинки провалили спринт на Кубке мира по биатлону в Анси

Белосюк стала единственной среди украинок, попавшей в зачетную зону.
В пятницу, 16 ноября, третий этап Кубка мира по биатлону во французском Анси продолжился спринтерской гонкой у женщин.
Украину в ней представили: Елена Белосюк, Дарья Блашко, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос и Юлия Джима.
Лучший результат среди украинок показала Елена Белосюк, финишировавшая 29-ю. Она единственная среди наших спортсменок финишировала в топ-50.
Победу в гонке одержала шведка Анна Магнуссон, не допустив ни одного промаха из десяти выстрелов в течение спринта. Второй стала ее соотечественница Линн Перссон. Тройку лучших закрыла немецкая биатлонистка Дениз Германн-Викк.
Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты женского спринта в Анси
1. Анна Магнуссон (Швеция) – 21.04,7 (0+0)
2. Линн Перссон (Швеция) – 21,8 (0+1)
3. Дениз Германн-Викк (Германия) – 15,2 (1+0)
...
29. Елена Белосюк (Украина) – 1.10,1 (0+0)
54. Дарья Блашко (Украина) – 1.56,4 (0+0)
57. Анастасия Меркушина (Украина) – 2.01,9 (0+0)
73. Анна Кривонос (Украина) – 2.52,5 (0+1)
74. Юлия Джима (Украина) – 2.55,2 (1+2)
Завтра, 17 декабря, состоятся гонки по преследованию у мужчин и женщин. Начало – в 13:10 и 15:15 по киевскому времени.
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