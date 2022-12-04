Украинки провалились в гонке преследования на первом этапе Кубка мира по биатлону

В воскресенье, 4 декабря первый этап Кубка мира по биатлону-2022/23 в финском Контиолахти завершился женской гонкой преследования.

Украину в ней представляли две биатлонистки: Анна Кривонос и Дарья Блашко. К сожалению, порадовать украинских болельщиков своими результатами они не смогли. Кривонос финишировала 49-й, а Блашко только 59-й.

Победу в пасьюте одержала француженка Жюлья Симон. Второе место заняла итальянка Доротея Вирер, а замкнула тройку призерок шведка Эльвира Эберг.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты женского персьюта в Контиолахти

1. Жюлья Симон (Франция, 0+0+0+0) 31:13.0

2. Доротея Вирер (Италия, 0+0+0+0) +11.9

3. Эльвира Эберг (Швеция, 0+1+0+0) +21.7

...

49. Анна Кривонос (Украина, 0+0+1+2) +5:04.2

59. Дарья Блашко (Украина, 1+0+3+1)

Добавим, что следующий этап Кубка мира по биатлону состоится 8 – 11 декабря в австрийском Хохфильцене.

Читайте также:

Украинский биатлонист совершил фантастический прорыв в первом персьюте сезона на Кубке мира

Капитан сборной Украины досрочно завершил первый этап Кубка мира по биатлону: причина

Украина потерпела фиаско в первой женской эстафете сезона на Кубке мира по биатлону