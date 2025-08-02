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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Украинки впервые в истории вышли в финал чемпионата Европы по пляжному волейболу

Татьяна Лазаренко и Марина Гладун внесли свои имена в историю национального пляжного волейбола.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Марина Гладун и Татьяна Лазаренко

Марина Гладун и Татьяна Лазаренко / © cev.eu

Украинская дуэт Татьяна Лазаренко и Марина Гладун вышел в финал чемпионата Европы-2025 по пляжному волейболу.

В полуфинале украинки в волевом стиле одолели испанок Даниэлу Альварес Мендосу и Тани Морено – 15:21, 21:16, 15:11.

Для Украины это первый в истории выход в финал Евро по пляжному волейболу. Раньше лучшим показателем была 1/8 финала – Гладун и Лазаренко добирались до этой стадии в 2024 году.

Финал женского Евро-2025 по пляжному волейболу состоится в воскресенье, 3 августа, в 15:30 по киевскому времени.

Соперницами украинской пары в решающем матче континентального первенства станет победитель второго полуфинала, в котором посоревнуются Свенья Мюллер / Цинья Тильманн (Германия) и Клеменс Вьера / Алин Шамеро (Франция).

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