- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 84
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинки выступили в квалификации соревнований по лыжной акробатике на Олимпиаде-2026: результат
Ни одна из четырех украинок не прошла в финал лыжной акробатики на Олимпийских играх-2026.
В среду, 18 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо прошли квалификационные соревнования по женской лыжной акробатике.
Украину в них представляли четыре фристайлистки: Ангелина Брыкина, Диана Яблонская, Оксана Яцюк и Нелли Попович.
Квалификация состояла из двух этапов: в первом топ-6 участниц получали прямые путевки в финал, тогда как остальные переходили во второй отборочный раунд, из которого в медальный старт также отбиралась шестерка лучших (по результату лучшего из двух прыжков).
Ни одна из украинок не пробилась в финал. Ближе всего к этому была Ангелина Брыкина, которая заняла 13-е место и стала первой "непроходной" в следующий этап. От топ-12 и путевки в финал ее отделили всего 0,18 балла.
Финал женских соревнований по лыжной акробатике на Олимпиаде-2026 состоится сегодня в 14:00 по киевскому времени.
Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.