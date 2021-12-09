Украинки завоевали еще одну медаль на юношеском Чемпионате мира по прыжкам в воду

Украинки завоевали еще одну медаль на юношеском Чемпионате мира по прыжкам в воду

Это четвертая награда для Ксении и девятая для Украины.

Ксения Байло и Анна Арнаутова выиграли "серебро" в последний день юниорского чемпионата мира по прыжкам в воду в Киеве.

Украинский дуэт завоевал медаль в женских синхронных прыжках с 3-метрового трамплина, показав результат 267.6 баллов. Они уступили только российскому дуэту Ульяне Клюевой и Елизавете Кузине (283.5).

Для Байло это четвертая медаль на юниорском чемпионате мира. Ранее Ксения завоевала золотые медали в прыжках с 10-метровой башни и 3-метрового трамплина, а также бронзовую награду в прыжках с метрового трамплина.

В целом Украина завоевала девять медалей разного калибра на юниорском первенстве, четыре из которых — золотые, три — серебряные и одну бронзовую.

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