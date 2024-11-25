Украинки завоевали историческое "серебро" Кубка мира по фехтованию в командной рапире

На пьедестал почета поднялись Екатерина Буденко, Дарья Миронюк, Алина Полозюк и Ольга Сопит.

Женская сборная Украины по фехтованию на рапирах завоевала командное "серебро" на этапе Кубка мира в Тунисе.

В финале украинская команда в составе Дарии Миронюк, Алины Полозюк, Ольги Сопит и Екатерины Буденко уступила сборной Японии (22:24), которая на Олимпийских играх-2024 выиграла "бронзу".

На пути к поединку за "золото" украинки в 1/8 финала победили Венгрию (45:38), в четвертьфинале одолели Италию (45:43), лидера мирового рейтинга, действующего чемпиона мира и вице-чемпиона Олимпиады. В полуфинале украинские рапиристки победили Францию (41:39).

Украинские рапиристки впервые в истории завоевали командное "серебро" Кубка мира.

До этого самым большим достижением, установленным этим же составом, была "бронза" на этапе в Гонконге в прошлом сезоне.

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