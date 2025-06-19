Украинки завоевали историческое "золото" чемпионата Европы по фехтованию

Женская сборная Украины по фехтованию на шпаге / © International Fencing Federation

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Женская сборная Украины по фехтованию на шпаге завоевала командное "золото" чемпионата Европы-2025.

Украину представляли Елена Кривицкая, Влада Харькова, Инна Бровко и Анна Максименко.

В финале "сине-желтые" победили Швейцарию со счетом 45:34.

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До этого украинки в 1/8 финала победили Финляндию (45:23), в 1/4 финала одолели Венгрию (44:43), а в полуфинале осилили хозяек соревнований – сборную Италии (45:27).

Для Украины это первое в истории "золото" в женской командной шпаге на чемпионатах Европы.

Украинская сборная завершила Евро-2025 по фехтованию с тремя наградами: двумя золотыми и одной серебряной. Ранее "золото" выборол шпажист Роман Свичкар, а "серебро" выиграла саблистка Алина Комащук.

Отметим, что чемпионат Европы-2025 пропустила звездная украинская саблистка Ольга Харлан. Двухкратная олимпийская чемпионка не попала в заявку сборной Украины на турнир из-за отсутствия подготовки к соревнованиям.

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Ранее сообщалось, что российских и белорусских фехтовальщиков допустили к командным соревнованиям в нейтральном статусе.