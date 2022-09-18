Украинки завоевали историческое "золото" юношеского Чемпионата мира по пляжному волейболу

Украинки Дарья Романюк и Ева Сердюк стали чемпионками мира по пляжному волейболу в возрастной категории до 19 лет.

В финале украинский дуэт оказался сильнее американок Мири Месси и Эшли Пейтер.

Романюк и Сердюк справились с соперницами за два сета - 21:17, 21:18.

Отметим, что в течение турнира украинки не отдали соперницам ни одного сета.

Для Украины это первая в истории золотая награда Чемпионата мира по пляжному волейболу (U-19).

Напомним, в прошлом году другой украинский дуэт Ангелина Хмиль / Татьяна Лазаренко завоевал "бронзу" на планетарном первенстве U-19.

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