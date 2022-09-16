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Украинки завоевали седьмую награду сборной на чемпионате Европы по пулевой стрельбе

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Украинки завоевали седьмую награду сборной на чемпионате Европы по пулевой стрельбе

Фото: НОК Украины

В польском Вроцлаве продолжается чемпионат Европы по пулевой стрельбе, на котором сборная Украины завоевала очередную награду.

Сборная Украины завоевала очередную медаль на ЧЕ по пулевой стрельбе, которая продолжается во Вроцлаве.

Украинская команда в составе олимпийской чемпионки Елены Костевич, Анастасии Немец и Оксаны Ковальчук взошла на второе место пьедестала почета по итогам соревнований в стрельбе из малокалиберного пистолета, дистанция 25 м.

В напряженном финале "сине-желтые" уступили соперницам из Германии (14:16).

Отметим, что это второе "серебро" и в общей сложности седьмая медаль для нашей сборной на континентальном первенстве.

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