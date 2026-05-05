Украинку признали лучшей футболисткой сезона в чемпионате Шотландии

Николь Козлова / instagram.com/nicolekozlova17

Футболистку сборной Украины Николь Козлову, которая выступает за "Глазго Сити" , признали лучшим игроком года в шотландской Премьер-лиге.

Об этом сама спортсменка сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав фото с престижной наградой.

Почетный приз 25-летняя украинка получила большинством голосов футболисток лиги.

"Очень почетно получить награду "Игрок года" в женской Премьер-лиге Шотландии. То, что за это голосовали сами футболистки, делает ее еще более особенной. Для меня это был сезон, в котором было все. Футбол в своем самом прекрасном и самом жестоком проявлении — все в одном флаконе", — написала Козлова в Instagram.

В сезоне-2025/26 Козлова забила девять голов и сделала пять результативных передач за "Глазго Сити" в шотландской Премьер-лиге.

Свой последний матч Николь провела в марте этого года — за сборную Украины против Англии в квалификации ЧМ-2027, где разорвала переднюю крестообразную связку колена.

"Честно говоря, я осталась без слов — это то, что когда-то казалось недостижимым. Я бы никогда не смогла этого достичь без поддержки моей семьи. Благодарю вас за веру в меня, терпение и за то, что были рядом на каждом шагу. И большое спасибо всем, кто был частью моей карьеры до этого момента.

Это просто напоминание мне: продолжать работать и верить в себя, даже когда никто не видит. Все обязательно придет со временем, даже если придется немного дольше подождать", – добавила Николь в своем Telegram-канале.

Отметим, что клуб украинки продолжает борьбу за титул в чемпионате Шотландии, занимая сейчас третье место в турнирной таблице.

