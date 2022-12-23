Украинку признали одной из лучших женщин-арбитров 2022 года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала имена лучших женщин-арбитров 2022 года. В тройку вошла украинка Екатерина Монзуль.

Об этом идет речь на официальном сайте федерации.

Монзуль заняла второе место в соответствующем рейтинге, набрав 45 очков. В этом году она работала главным арбитром женского финала Евро-2022. Ранее 2015 она побеждала в этом голосовании.

Первая ступенька досталась француженке Стефани Фраппар, набравшей 135 баллов. Она выиграла награду в четвертый раз подряд.

В этом году Фраппар стала первой в истории женщиной-арбитром, отработавшей на матче мужского чемпионата мира-2022. Француженка судила поединок группового этапа Коста-Рика – Германия (2:4).

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