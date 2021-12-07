Украинку включили в топ-5 футбольных женщин-арбитров мира в 2021 году

Украинку включили в топ-5 футбольных женщин-арбитров мира в 2021 году

Екатерина Монзуль стала четвертой по итогам голосования.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших женщин-арбитров мира 2021 года.

Место среди топ-5 нашлось и для украинки Екатерины Монзуль. Она по итогам голосования с 20 баллами заняла четвертую строчку.

Победительницей в номинации стала француженка Стефани Фраппар, набравшая 155 баллов. Второе место досталось россиянке Анастасии Пустовойтовой (60 баллов), а замкнула тройку лучших представительниц Швейцарии Эстер Штаубли (25).

Отметим, что в прошлом году в аналогичном рейтинге Монзуль заняла третье место.

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