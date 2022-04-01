Украинская баскетболистка попала в символическую сборную сезона женской Евролиги

Алина Ягупова тоже претендует на MVP турнира.

Украинская баскетболистка турецкого "Фенербахче" Алина Ягупова подтвердила свой статус одной из лучших баскетболисток Европы. 30-летняя уроженка Днепра вошла в первую символическую сборную сезона женской Евролиги.

Вместе с турецким клубом она пробилась в Финал четырех женской Евролиги.

Ягупова в этом сезоне сыграла в 16 матчах Евролиги, в среднем находясь на площадке 34.9 минуты. За это время украинка набирала 16,2 очка, делала 5,3 подбора и 5,4 передачи за игру.

Кроме того, Ягупова номинирована на титул MVP сезона (лучшая баскетболистка женской Евролиги). Это признание может стать для Алины уже третьим подряд, ведь именно она получала награду в 2020 и 2021 годах.

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