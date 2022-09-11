Украинская бегунья завоевала "серебро" на последнем турнире сезона

Украинские легкоатлетки Виктория Ткачук и Анна Рыжикова выступили на турнире серии Золотого континентального тура в Загребе, где соревновались в беге на 400 метров с барьерами.

Украинская легкоатлетка Виктория Ткачук финишировала второй в забеге на 400 метров с барьерами на соревнованиях серии Золотого континентального тура в хорватском Загребе.

Она преодолела дистанцию за 54,97 секунды. "Золото" получил бронзовый призер чемпионата мира-2019, ямайская бегунья Рашелл Клейтон, установившая рекорд турнира – 53.89 с, а тройку призер закрыла другая ямайка – Дженив Расселл.

Еще одна украинка Анна Рыжикова финишировала на шестой строчке со временем 55.76 с.

Отметим, что для обеих представительниц Украины это был последний старт в сезоне-2022.

Напомним, что в итальянском Роверето состоялся турнир Континентального тура, где украинские спортсмены завоевали сразу четыре награды.

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