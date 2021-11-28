Украинская биатлонистка с идеальной стрельбой финишировала в топ-25 спринта на Кубке мира в Эстерсунде

Украинская биатлонистка с идеальной стрельбой финишировала в топ-25 спринта на Кубке мира в Эстерсунде

Елена Билосюк (Подгрушная) заняла 24-е место в спринтерской гонке.

28 ноября в шведском Эстерсунде состоялась женская спринтерская гонка на Кубке мира по биатлону-2021/22.

Победительницей стала шведка Ханна Эберг. На финише она привезла 11,3 секунды француженке Анаис Шевалье-Буше. Третий результат показала норвежка Марте Олсбю Ройселанд.

Лучшей из украинок стала Елена Билосюк (Подгрушная). Она безупречно отработала на огневых рубежах, что позволило ей в итоге занять 24-е место.

1. Ханна Эберг (Швеция, 0+0) 19:01.5

2. Анаис Шевалье-Буше (Франция, 0+0)+11.3

3. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия, 0+1)+15.4

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24. Елена Билосюк (Украина, 0+0) +1:22.1

44. Вита Семеренко (Украина, 0+1) +1:52.0

50. Юлия Джима (Украина, 1+1) +2:01.1

77. Екатерина Бех (Украина, 1+1) +2:27.8

99. Валентина Семеренко (Украина, 0+4) +3:21.3

В воскресенье, 28 ноября, в Эстерсунде также запланирован мужской спринт. Он начнется в 14.45 по киевскому времени.

Следующий этап Кубка мира также состоится в Эстерсунде (2-5 декабря).

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов мирового кубка. Кроме того, с 4-го по 20 февраля 2022 года биатлонисты соревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

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