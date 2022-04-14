Украинская биатлонистка с российскими корнями: мои родные поверили, что это не "спецоперация", когда я показала им разбомбленную базу в Чернигове

Украинская биатлонистка с российскими корнями: мои родные поверили, что это не "спецоперация", когда я показала им разбомбленную базу в Чернигове

Рассказова рассказала об отношении к войне в Украине.

Украинская биатлонистка Анастасия Рассказова, которая раньше была гражданкой России, рассказала о разрушенном доме в Чернигове.

"Мы имели собственную комнату на базе в Чернигове, мы ее обустраивали, что-то докупали – те же вещи, велосипеды, лыжи, кроссовки, инвентарь. Были определенные сбережения. Ну, сбережения – это такое дело. Главное – все живы и здоровы. Но трудно. осознать, что все так случилось, что место, где ты жил, где готовился, где обустраивал свою жизнь... Причем там не только я жила, но и Надежда Белкина, Дарья Блашко, другие девушки, много спортсменок. Даже сейчас все еще тяжело. Просто некуда даже вернуться», — сообщила Рассказова в интервью Суспильне Спорт.

Также спортсменка рассказала, какой была реакция близких в РФ по ее желанию остаться в Украине.

"Мои родные, конечно, приняли мое решение. Но им было тяжело. Они переживают за меня, за ситуацию, которая происходит сейчас у нас, что происходит между странами. Сначала по телевизору показывали, что это "спецоперация", ничего такого, но когда все это произошло на лыжной базе, когда я им снимала фотографии, они поверили.

Они боялись меня, боялись и переживали за моего парня. Переживали, что мы сейчас находимся здесь, а во Львове совсем недалеко стреляли. Мама очень переживала. Сейчас спокойнее, потому что здесь я в безопасности, и никто никого не тронет", — заявила она.

Рассказова подчеркнула, что крайне отрицательно относится к тому, что делает Россия.

"Моя позиция очень отрицательная по отношению ко всему происходящему. У многих людей просто разрушена жизнь. Также дети своих родителей, они их теряют, на их глазах убивают. Это не передать словами, пожалуй, и не понять", — говорит спортсменка.

Напомним, что Министерство по делам молодежи и спорта приняло решение об исключении трех натурализованных россиянок из состава сборной Украины по биатлону.

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