Украинская биатлонистка стала призеркой индивидуальной гонки на Кубке IBU

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина стала бронзовой призеркой короткой индивидуальной гонки на этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрбли.

Анастасия единственной из украинок прошла четыре огневых рубежа без промахов и финишировала на третьем месте.

Победительницей гонки стала норвежка Каролин Эрдаль, а "серебро" выборола француженка Вольдия Гальмас Пален.

Для Анастасии это первый международный подиум с сезона-2022/23, когда она завоевала "золото" чемпионата Европы в спринте. Также это первый подиум Украины в этом сезоне на Кубке IBU.

Кубок IBU. Брезно-Осрбли. Короткая индивидуальная гонка, женщины

1. Каролин Эрдаль (Норвегия, 0+0+1+0) 38:00.2

2. Вольдия Гальмас Пален (Франция, 0+0+0+1) +9.9

3. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+0+0) +48.4

4. Софи Шово (Франция, 1+0+0+1)+55.5

5. Эмма Нильсон (Швеция, 0+0+0+0) +56.5

6. Амандин Менжен (Франция, 0+1+0+1) +1:05.0

...

18. Валерия Дмитренко (Украина, 0+1+1+0) +3:30.7

26. Надежда Белкина (Украина, 0+1+1+2) +4:23.3

37. Оксана Коваленко (Украина, 1+0+0+1) +5:28.7

44. Любовь Кипяченкова (Украина, 1+2+1+2) +6:26.0

Ранее сообщалось, что капитана сборной Украины Дмитрия Пидручного признали лучшим биатлонистом этапа Кубка мира в Оберхофе.

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